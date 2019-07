Kevin Spacey inculpé pour agression sexuelle : les poursuites abandonnées

L'acteur américain n'est pas encore sorti d'affaire. Comme le rapporte l'AFP, les poursuites visant Kevin Spacey ont été abandonnées ce 17 juillet 2019. Inculpé d'attentat à la pudeur et d'agression sexuelle dans l'Etat du Massachusetts, le dossier a été très fragilisé par la victime présumée elle-même, un certain William Little. Le 5 juillet dernier, il avait déjà renoncé à son assignation au civil dans laquelle il réclamait des dommages et intérêts.

Dans ce dossier, la star de la série House of Cards était accusé d'avoir, en juillet 2016, mis la main sur le sexe du jeune homme de 18 ans employé dans un bar, après l'avoir fait boire. Son inculpation pour attentat à la pudeur et agression est intervenue fin 2018, après que plusieurs autres allégations d'agressions sur de jeunes hommes ont émergé dans le sillage du mouvement #MeToo. Cette issue était attendue après l'audience du 8 juillet, lors de laquelle William Little avait choisi de garder le silence pour ne pas s'incriminer. Même si les poursuites de cette affaire sont abandonnées, Kevin Spacey est loin d'en avoir terminé avec la justice puisqu'il fait l'objet d'autres enquêtes aux Etats-Unis et en Angleterre.

Selon Variety, la star oscarisée aurait été interrogée en mai dernier par la police britannique au sujet des accusations dont il est l'objet à Londres. Entre 2004 et 2015, il a été le directeur artistique du Old Vic, un théâtre du sud de la capitale. Selon Scotland Yard, deux hommes ont accusé un même homme, qui serait l'acteur, de les avoir agressés sexuellement dans ce quartier, l'un en 2005, l'autre en 2008. Une enquête interne menée par la direction du Old Vic avait recueilli les témoignages de 20 personnes disant avoir été harcelées ou agressées par le comédien. Fin octobre 2017, l'acteur Anthony Rapp avait affirmé que Kevin Spacey l'avait agressé sexuellement alors qu'il avait 14 ans, en 1986.