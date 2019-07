Naomi Campbell : Victime de racisme en France, elle décrit l'incident

Naomi Campbell est l'un des top models les plus populaires de la planète ! Elle a usé de son influence pour promouvoir la diversité dans l'industrie et combattre le racisme. Surprise, l'icône en est encore victime. Le dernier incident a eu lieu en France...

Naomi Campbell s'est longuement entretenue avec Paris Match. Interrogée sur son impressionnante carrière et sur sa "singularité de 'mannequin noir'" à une époque où les minorités visibles étaient presque inexistantes dans la mode, elle répond : "J'ai toujours refusé l'idée que cela me freine. Il y a eu des obstacles, mais, dans le métier, les filles m'ont beaucoup aidée."

"Le mot 'diversité' est aujourd'hui partout, mais il n'existait pas quand j'ai commencé, ajoute Naomi Campbell un peu plus loin. J'ai toujours voulu que les gens soient traités équitablement. Ne croyez pas que cela va de soi. Le défi est permanent." La superstar de 49 ans, récemment aperçue à Paris pour la Fashion Week de Paris, s'y est à nouveau confrontée au mois de mai dernier. L'incident s'est produit près de Cannes, où se déroulait le 72e Festival de Cannes.

"On m'avait conviée à participer à un événement dans un hôtel dont je tairai le nom. On n'a pas voulu nous laisser entrer, mon amie et moi, en raison de la couleur de ma peau, explique Naomi Campbell. Le type à l'entrée prétextait que le lieu était complet. Mais il laissait passer d'autres personnes. C'est pour ce genre de moments révoltants que je continuerai à m'exprimer et à me faire entendre."

