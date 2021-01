Natacha Lindinger (Sam) en couple : que sait-on de sa vie amoureuse ?

Lundi 4 janvier 2021, TF1 donne le coup d'envoi de la saison 5 de Sam, une série portée par Natacha Lindinger depuis la saison 2, diffusée en 2018. Si son personnage commence à ne plus avoir de secrets pour le public, la vie personnelle de son interprète est davantage un mystère.

On sait tout de même que l'actrice de 50 ans est en couple depuis plusieurs années. Grâce à un portrait de Libération, ses fans savent qu'elle est folle amoureuse d'un homme qui exerce le métier de cadreur pour le cinéma et la télévision. On imagine donc que c'est lors d'un tournage que les tourtereaux se sont rencontrés. Natacha Linginger a expliqué qu'elle avait été séduite "par son magnifique profil, son appétit de savoir, sa sociabilité". Aux dernières nouvelles, ils louent un 75 m2 à Levallois.

Il y a huit ans, le couple a accueilli un petit garçon et Natasha Lindinger est catégorique, il n'est pas question que son petit homme regarde ses aventures sur TF1. "Pour l'instant, à 8 ans, il n'en est pas question. Et il y a des scènes qui ne sont vraiment pas conçues pour lui. En plus, pour moi, un enfant n'a rien à faire devant la télé à cette heure-là, que ce soit pour Sam ou autre chose", a-t-elle confié à Télé Star, pour son édition du 4 janvier. Elle ne dit pas en revanche si son cher et tendre suit Sam.

Ce qui est certain, c'est que Natacha Lindinger ne manque pas de projets. Le 3 février 2021, si les cinémas peuvent enfin rouvrir leurs salles obscures, elle sera à l'affiche du très attendu OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire. "Le tournage a eu lieu début 2020, c'était jouissif. J'y incarne Micheline, un personnage haut en couleur, qui se charge de la clientèle d'un hôtel. J'ai aussi incarné Madame Hennebeau dans Germinal avec Guillaume de Tonquédec que j'adore", a-t-elle précisé.