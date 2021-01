Natacha Lindinger (Sam) : Pourquoi elle refuse que son fils regarde la série

Natacha Lindinger s'est rapidement fait une place auprès des fans de Sam. Depuis la saison 2 (2018), elle incarne l'héroïne de la série, une prof' de lettres au franc-parler et aux méthodes directes qui n'aime pas beaucoup suivre des règles. Et son personnage, incarné par Mathilde Seigner lors de la première saison, attire toujours autant les foules sur TF1. Mais il y en a un qui n'est pas devant son petit écran pour suivre ses aventures, c'est son fils, âgé de 8 ans.

L'actrice de 50 ans est en effet maman d'un petit garçon, fruit de ses amours avec son compagnon dont on ne connaît pas l'identité (on sait simplement qu'il est cadreur pour le cinéma et la télévision). Et Natacha Lindinger ne souhaite pas qu'il tombe sur une scène osée ou pas adaptée à son âge comme elle l'a confié à nos confrères de Télé Star : "Pour l'instant, à 8 ans, il n'en est pas question. Et il y a des scènes qui ne sont vraiment pas conçues pour lui. En plus, pour moi, un enfant n'a rien à faire devant la télé à cette heure-là, que ce soit pour Sam ou autre chose."

Son petit homme devra donc patienter avant de découvrir la série Sam, contrairement aux téléspectateurs qui seront devant TF1 lundi 4 janvier pour découvrir la suite des aventures de la prof anticonformiste. Des épisodes notamment marqués par les retrouvailles entre Sam et son papa (incarné par François Berléand). "Je crois que n'importe qui dans sa situation serait ébranlé. Sam est tiraillée. Elle ne veut pas le voir mais, en même temps, elle veut savoir qui il est. Et elle se trompe quand elle pense s'être faite sans lui, car elle s'est construite avec le vide qu'il a laissé. Une absence comme celle-ci vous structure et vous déstructure en même temps", a précisé Natacha Lindinger.