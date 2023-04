Natacha Polony "femme soumise" : son mari est un célèbre journaliste et "macho"

Mariée depuis 2007 au critique gastronomique Périco Légasse, Natacha Polony a eu trois enfants avec lui : Eneko (16 ans), Cosima (11 ans) et Bartolomé (10 ans). Interviewée par VSD en 2015, la journaliste qui fête son 48ème anniversaire le 15 avril 2023 avait révélé être une femme très soumise à son époux qu'elle qualifie très volontiers de "macho". Un caractère qui a plu à la jolie rousse et dont elle n'a certainement pas eu peur bien au contraire.

"Comprenez bien ce concept : j'ai épousé un vrai macho - je suis une femme soumise et j'aime ça. Et mon mari est carrément par-delà le macho", déclarait-elle tout en dévoilant un avantage certain à être la femme d'un critique culinaire, le fait qu'elle n'ait pas à faire la cuisine. Si les machos "traditionnels" demandent à leurs femmes de rester à la cuisine, Natacha Polony n'a tout simplement pas la permission de se mettre derrière les fourneaux. "Je n'ai tout simplement pas le droit de mettre un pied dans la cuisine", racontait-elle avec humour.

Il a aussi beaucoup de défauts

"Il estime que, par principe, il fait mieux que vous. Ainsi, comme il estime que je fais la vaisselle comme une branque, c'est lui qui la fait", explique-t-elle tout en précisant néanmoins y "trouver son compte" (et on la comprend !). "Mon mari fait vraiment bien la cuisine. Il a aussi beaucoup de défauts, mais il sait les faire oublier. Donc ça va", ajoutait-elle avec tendresse.

Ce dernier est d'ailleurs candidat aux élections régionales sur la liste du ministre MoDem Marc Fesneau (ministre des Relations avec le Parlement), a-t-il annoncé jeudi 29 avril 2021 à l'AFP. "Je n'adhère pas au MoDem, ni à La République en marche. J'y vais pour Marc Fesneau", avait-il confié. Il sera candidat en Indre-en-Loire, où il est déjà conseiller municipal d'Azay-le-Rideau.

Un nouveau projet qui l'a forcé à abandonner sa fonction de rédacteur en chef de la rubrique "savoir-vivre"", comme le lui ont demandé la direction de la rédaction et du journal Marianne. Durant la campagne, la rubrique comportera des articles préparés en amont par le journaliste.