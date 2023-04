Diaporama : Natacha Polony "femme soumise" : son mari est un célèbre journaliste et "macho"

Natacha Polony "femme soumise" : son mari est un célèbre journaliste et "macho"

Info - Périco Légasse, le mari de Natacha Polony, se présente aux élections régionales - Natacha Polony et son mari Périco Légasse - Montée des marches du film "Sibyl" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

Ils sont mariés depuis 2007 Info - Périco Légasse, le mari de Natacha Polony, se présente aux élections régionales - Portrait de Natacha Polony et son mari Perico Legasse © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

Ensemble, ils ont eu trois enfants Natacha Polony et son mari Périco Légasse - Montée des marches du film "Sibyl" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

Elle s'amuse du côté macho de son mari Info - Périco Légasse, le mari de Natacha Polony, se présente aux élections régionales - Natacha Polony et son mari Périco Légasse - Montée des marches du film " L'Homme qui tua Don Quichotte " lors de la cérémonie de clôture du 71ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2018 © Borde-Moreau / Bestimage © BestImage, BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

Il est candidat aux prochaines régionales d'Indre-et-Loire Natacha Polony et son mari Perico Légasse - Montée des marches du film "L'Amant Double" lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 26 mai 2017. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

Portrait de Natacha Polony et son mari Perico Legasse © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

Natacha Polony (habillée en Karl Lagerfeld) et son mari Perico Légasse - Montée des marches du film "Pour une poignée de dollars" pour la cérémonie de clôture du 67 ème Festival du film de Cannes – Cannes le 24 mai 2014 © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

10 / 12