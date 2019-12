Natasha Bedingfied : Son fils de 23 mois a subi une opération au cerveau

Presque deux ans jour pour jour après la naissance de son bébé Solomon, Natasha Bedingfield partage de plus tristes nouvelles. Dans un long post déchirant d'émotion sur Instagram, la chanteuse a révélé que l'enfant de 23 mois avait subi une lourde intervention chirurgicale après une infection cérébrale.

Le petit garçon, hospitalisé il y a trois semaines, a d'abord été opéré une première fois et se préparait à une deuxième intervention qui a eu lieu dimanche 8 décembre au matin. Une nouvelle dure à encaisser pour la chanteuse qui dit avoir voulu "poster des photos heureuses" de son fils "en train de courir dans les couloirs de l'hôpital, apparemment rétabli" mais il n'en est rien. Pour autant, elle se dit "vidée" mais "reconnaissante envers Dieu" de vivre à une époque où les "IRM sont capables de voir" dans nos cerveaux et où "les médecins sont suffisamment compétents pour se poser constamment des questions".

Très spirituelle, elle a ajouté qu'elle pensait que "le corps [avait] des défenses naturelles incroyables" et qu'il avait besoin d'"un coup de pouce supplémentaire de la médecine moderne". Hospitalisé depuis trois semaines, le petit Solomon se bat comme un chef. Pour la chanteuse de 38 ans, en revanche, "le temps s'est arrêté". "Cette semaine sera consacrée à vérifier que nous sommes en bonne santé et à bien nourrir Solomon pour consolider son système immunitaire." Elle a également demandé à ses fans et à ses followers de prier pour son enfant. Les six clichés montrent tour à tour un Solomon qui court dans la chambre d'hôpital, un enfant fatigué avec sa tétine et un petit bonhomme allongé sur le lit avec sa mère devant la coucher de soleil californien.

En réalité, ce message a été écrit par Natasha Bedingfield alors qu'elle était dans l'avion pour Las Vegas. Elle explique qu'elle s'était engagée pour un concert bien avant que la maladie de son fils ne soit diagnostiquée, mais assure qu'elle "sera revenue à temps pour l'opération".

Solomon est le premier enfant de Natasha Bedingfield. Son mari Matt Robinson, un homme d'affaires de Malibu, et elle se sont rencontrés il y a huit ans.