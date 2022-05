Natasha St-Pier en dit plus sur la santé de son fils Bixente : "Il a un suivi cardio une fois par an"

Il a un suivi cardio

Interviewée par Soir Mag le 4 mai 2022, l'interprète du titre Tu trouveras a donné des nouvelles rassurantes concernant la santé de son "magnifique" fils "en pleine santé". "Il a un suivi cardio une fois par an. Et pour le moment, tout est bien, tout est beau et on espère que ça dure comme ça toute sa vie", a-t-elle révélé avec beaucoup d'espoir et de soulagement. Se remémorant avec émotion les premiers mois difficiles de son fils, elle ajoute : "J'ai vécu la pression et le stress (...) Dès sa naissance, nous avons tout fait pour l'aider avec cette envie de toujours bien faire".

Quant à un éventuel désir d'avoir un deuxième enfant, la chanteuse de 41 ans est très claire. Désormais divorcée de son ex-mari, elle se sent totalement comblée avec son fils, même si elle admet avoir déjà pensé à lui offrir un petit frère ou une petite soeur, "d'un autre côté, après tout ce qu'on a traversé, j'ai très peur", confiait-elle en 2021 à France Dimanche.