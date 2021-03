Natasha St-Pier divorcée de Grégory : "Ce n'est pas un truc triste, Bixente le vit bien"

A 40 ans, un cap franchi en février dernier, la chanteuse canadienne Natasha St-Pier se retrouve mère célibataire. La star a annoncé sa séparation d'avec son mari français Grégory. Interrogée par Voici pour évoquer la sortie de son livre sur le yoga, elle a accepté de dire quelques mots sur le sujet.

Avec Grégory, un charmant plongeur de la brigade des sapeurs-pompiers rencontré sous l'eau, avec lequel elle avait décidé de s'installer dans le Sud-Ouest, Natasha St-Pier a affronté la venue au monde d'un enfant né avec une malformation cardiaque : le petit Bixente, né en 2015. Une épreuve assez dure qui l'a fait hésiter quant à la possibilité d'avoir un deuxième enfant. Il faut dire que tout cela a eu raison de son couple... "Je suis partagée. Ayant grandi avec un frère, j'aurais adoré que mon enfant sache ce que c'est. Mais est-ce que j'ai la force de revivre tout ça ? Je n'ai pas de réponse. Avoir un enfant malade, ça redistribue beaucoup les cartes. Je me suis séparée du papa de Bixente, ça arrive à beaucoup de couples qui traversent ce que nous avons vécu, parce que l'enfant devient la seule et unique priorité", a-t-elle confié au magazine.

Et l'interprète des tubes Tu trouveras, Mourir demain ou encore Je n'ai que mon âme a toutefois rassuré ses fans : elle n'est pas en froid avec son ex-mari. "Mais ce n'est pas un truc triste, c'est comme ça. Bixente le vit bien. Pour l'aider à grandir de manière épanouie, il fallait que je le sois moi-même. Et que je me construise une identité de maman différente de celle de ma mère", a ajouté Natasha St-Pier.

La chanteuse est certes séparée ce n'est pas pour autant qu'elle a pris ses affaires pour rentrer au Canada. Elle réside toujours dans le Sud-Ouest et, comme elle l'a confié à Purepeople, elle fait en sorte de transmettre son héritage nord-américain à son fils. D'ailleurs, Bixente a la double nationalité. Un petit garçon qui saura autant manier la planche de surf que la luge.

