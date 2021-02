Natasha St-Pier divorce de Grégory : "Vous dire que je le vis bien serait un mensonge"

Après huit ans de mariage, Natasha St-Pier s'est séparée de son mari Grégory Quillacq. La chanteuse canadienne a évoqué cette rupture lors d'une interview accordée au magazine Public du 12 février 2021, après l'avoir annoncée dans son nouveau livre, Yoga pour parents débordés (chez Flammarion). C'est donc en mère célibataire, et avec le sourire, que la star a franchi le cap des 40 ans.

La rupture avec le père de son fils Bixente (5 ans) ne date que de quelques mois mais déjà, Natasha St-Pier porte un regard pragmatique sur la fin de son mariage : "Vous savez, on est en perpétuelle croissance. On se développe même en tant qu'adultes. Parfois, on grandit différemment, cela fait aussi partie de la vie." Pour autant, la nouvelle garde partagée de son fils est loin d'être facile pour la chanteuse qui, là encore, se résonne tant bien que mal : "Vous dire que je le vis bien serait un mensonge. Mais je suis une adulte, je dois me raisonner. L'important, c'est le bien-être de Bixente : un enfant de 5 ans a besoin d'équilibre et il faut donc que je m'en sépare parfois."

Le divorce de Natasha St-Pier et du sapeur-pompier français Grégory Quillacq n'a pas encore été prononcé. Un "entre-deux" avec lequel la star tente de composer au mieux au quotidien, en vivant au jour le jour. Cette nouvelle vie de mère célibataire est d'autant plus délicate qu'elle survient en pleine pandémie. A cause de la crise sanitaire, l'artiste et son fils se retrouvent privés de leur famille laissée au Canada : "Je me partage entre les Landes et la région parisienne. Mais mon fils me dit qu'il a hâte d'être vacciné pur aller voir mamie au Canada."