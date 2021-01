Natasha St-Pier, maman de Bixente : le bonheur avec son fils après avoir évité le pire

Maman depuis le 13 novembre 2015, Natasha St Pier a réalisé l'un de ses plus grands rêves en donnant la vie à un petit garçon prénommé Bixente, fruit de son amour avec son époux Grégory Quillacq. Malheureusement pendant sa grossesse, les médecins avaient détecté une lourde malformation cardiaque chez son bébé atteint de la tétralogie de Fallot. "La tétralogie de Fallot, la pathologie de Bixente, est souvent associée à des maladies chromosomiques. (...) La malformation de notre fils aurait pu être accompagnée d'un handicap mental, comme la trisomie 21, mais une amniocentèse a dissipé cette inquiétude." avait-elle confié à Gala.

Je lui ai dit qu'il pouvait s'en aller en paix

Meurtrie à l'idée de perdre son enfant, la chanteuse canadienne tient le coup et garde espoir. Le soir précédant l'opération, Natasha est au chevet de son fils et prie. Interviewée par Gala en 2018, elle racontait : "La nuit précédant l'opération de Bixente, je suis restée près de son lit, à l'hôpital Necker, et je l'ai remercié de m'avoir laissé être sa maman pendant ces quatre mois. Je lui ai dit qu'il pouvait s'en aller en paix, mais que s'il souhaitait rester à mes côtés, je serais la plus heureuse des mères."

Opéré à coeur ouvert alors qu'il n'était âgé que de quatre mois, le petit garçon avait été sauvé et l'intervention avait été un succès. Une période douloureuse pour l'artiste de 39 ans qui n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir. En 2020, elle confiait ainsi à Gala que Bixente était en pleine santé. "Il est en pleine forme ! Il est considéré comme en 'cure complète', il a encore un problème à sa valve pulmonaire mais il est suivi. Il peut vivre jusqu'à 90 ans dans cet état là, sans aucun problème. Il suffit juste de voir son cardiologue une fois par an."

Un soulagement pour l'interprète du titre Tu trouveras qui regrette cependant que son fils ne puisse pas avoir une vie "normale". "Le jour où il devra faire un prêt bancaire, il devra contracter une assurance qui coûte une fortune, car il sera considéré comme malade cardiaque. La vie des adultes cardiopathes est financièrement très compliquée" indiquait-elle à Magicmaman.

Fusionnelle avec Bixente, Natasha a dédié une chanson à son fils dans son album Croire baptisée Mon coeur sera ton coeur. Star du clip, les fans de la chanteuse peuvent découvrir de nombreuses images du petit garçon désormais âgé de 4 ans.