Natasha St-Pier de retour : Chanson et clip en hommage à son fils Bixente

Deux ans après la sortie de Thérèse de Lisieux, aimer c'est tout donner, qui l'avait menée dans les églises, la chanteuse Natasha St-Pier est de retour avec un nouvel album : Croire, attendu dans les bacs le 14 août 2020. Elle propose à ses fans un premier single intitulé Mon Coeur Sera Ton Coeur, en hommage à son fils Bixente. Elle partage le titre avec Thomas Pouzin.

Sur Instagram, la chanteuse canadienne de 39 ans a donc annoncé son come back ; ces dernières années, installée dans le Sud-Ouest, elle alternait entre cours de yoga et musique. "Mon petit amour et moi par un bel après midi sous le regard de @pauline_penicaud dans le clip de Mon Coeur Sera Ton Coeur qui est maintenant disponible sur le lien dans ma bio ! Tant de choses vécues en si peu de temps. Ce texte dit tout. Bixente le connais déjà par coeur. C'est notre chanson !", a commenté la star en légende d'une publication vidéo la représentant avec son fils, fruit de son mariage avec Grégory Quillacq. L'occasion de découvrir des images et vidéos rares, issues de ses archives personnelles et de voir l'évolution du petit garçon.

Lors de la récente fête des Mères, Natasha St-Pier avait posté une photo d'elle et son fils sur Instagram et écrivait : "La maternité m'a inspiré plusieurs chansons dans le prochain album #Croire mais une en particulier parle de moi et de mon fils." Patients, ses fans peuvent donc enfin la découvrir !

Bixente est né en 2015 avec une malformation cardiaque et avait été opéré dans ses premiers mois à coeur ouvert. Une inévitable source d'inquiétude pour l'interprète des tubes Tu trouveras, Mourir demain, Je n'ai que mon âme ou encore Un ange frappe à ma porte qui s'est engagée avec l'association Petit coeur de beurre. Depuis, Natasha St-Pier veille férocement sur son fils et n'avait pas caché être bouleversée lorsqu'il avait fait sa rentrée scolaire.