Natasha St-Pier filmée dans sa nouvelle vie : elle se sent "plus utile"

En 2017, Natasha St-Pier annonçait à ses fans qu'elle changeait de vie. "Devenue prof de yoga certifiée à mon tour, je profite toujours d'une pause pour retourner aux sources et refaire un cours avec elle", disait-elle alors sur Facebook en posant avec une amie prof. Elle a convié les caméras de France 2 dans son nouveau quotidien.

Dans l'émission 20h30 le samedi, présentée par Laurent Delahousse, Natasha St-Pier a donc montré les coulisses de sa nouvelle vie, depuis les Landes, où elle est installée avec son mari Grégory et leur fils Bixente (4 ans). Évoquant sa période de succès grâce à ses titres Tu trouveras, Tant que c'est toi ou encore Mourir demain, la chanteuse a expliqué avoir vécu dans un tourbillon où elle n'était maîtresse de rien. "J'ai connu des énormes succès et je frôlais ce moment où on pouvait prendre ces choses pour acquises, je frôlais ce moment où on peut trouver normales des choses qui ne sont pas normales. On m'imposait des vêtements, une couleur de cheveux, une coupe de cheveux que je n'aimais pas ! Là, c'est anecdotique, on en rit, mais quand tu as 19 ans, que tu as juste avant de grandir, d'être toi, tu te découvres aussi et c'est tellement énorme", a-t-elle confié.

Natasha St-Pier – qui dit ne pas avoir vraiment vécu sa carrière, car elle était "dedans sans être dedans" et est donc incapable de dire ce dont elle est le plus fière – estime qu'elle s'est "retrouvée" en quittant Paris pour les Landes. Un recul par rapport à sa vie de chanteuse, qui l'a aussi poussée à envisager d'autres choix de carrière. La malformation cardiaque de son fils Bixente, opéré à coeur ouvert, l'a rend alors "plus humaine, moins machine" et elle réfléchit à devenir infirmière puis nutritionniste. Finalement, ce sera prof de yoga.

Mais la musique n'est jamais loin et, alors qu'elle découvre les textes de Thérèse de Lisieux, elle se décide à les chanter. "Je ne veux pas chanter pour vendre des disques. Moi je veux bien rechanter, mais je veux faire des choses qui ont du sens. Je me sens plus utile qu'avant. Avant, j'avais l'impression de faire un métier un peu futile", ajoute Natasha St-Pier, qui semble aujourd'hui bien dans ses baskets.

Thomas Montet