Natasha St-Pier : Son fils Bixente a bien grandi, elle dévoile une photo

Depuis que la France vit au rythme du confinement - prolongé jusqu'au 11 mai -, la chanteuse Natasha St-Pier a été contrainte de rester chez elle. Terminés les cours de yoga et les concerts dans les églises pour faire découvrir Thérèse de Lisieux. La star canadienne peut ainsi profiter pleinement de son fils Bixente.

Lundi 13 avril 2020, sur son compte Instagram suivi par un peu plus de 50 000 fidèles, Natasha St-Pier a partagé dans sa story une photo de son petit garçon, né en novembre 2015. "Artprès midi", a commenté la chanteuse de 39 ans en légende. On pouvait ainsi voir Bixente, fruit de son mariage avec le Français Grégory Quillacq, en plein atelier peinture, large sourire sur le visage.

L'adorable blondinet, né avec une malformation cardiaque et opéré à coeur ouvert, a gagné quelques centimètres et affiche de jolis traits fins. Le petit garçon grandit à vue d'oeil. D'ailleurs, il grandit un peu trop vite au goût de sa célèbre maman, qui partageait récemment son angoisse de le laisser à l'école. Alors que les écoles rouvriront progressivement en mai prochain, le petit garçon doit compter sur ses parents pour poursuivre son éducation et son éveil. Nul doute que Bixente, déjà adepte du surf, est fortement encouragé dans la voie artistique...

L'interprète des tubes Je n'ai que mon âme, Tu trouveras ou encore Un ange frappe à ma porte s'est installée avec sa famille dans le Sud-Ouest de la France, quittant volontairement Paris pour une vie plus simple. Si Natasha St-Pier poursuit sa carrière de chanteuse, elle s'est surtout reconvertie avec succès dans le yoga : elle est désormais devenue professeur ! "Je ne veux pas chanter pour vendre des disques. Moi je veux bien rechanter, mais je veux faire des choses qui ont du sens. Je me sens plus utile qu'avant. Avant, j'avais l'impression de faire un métier un peu futile", racontait la chanteuse à France 2 en novembre 2019.