Natasha St-Pier prof de yoga : son fils adepte mais pas son ex-mari, "j'ai pas réussi à l'initier"

Natasha St-Pier n'a finalement pas que son âme pour vous parler d'elle. La populaire chanteuse canadienne, désormais âgée de 40 ans, a aussi sa maîtrise parfaite du yoga à proposer aux curieux. La star est devenue professeure après une longue formation et une découverte de cette discipline en 2001. Avec Yoga pour parents débordés, elle offre "un guide de yoga unique pour aider les parents à rester zen". Elle-même a mis en pratique ses connaissances dans sa vie de mère et chanteuse. Mais son ex-mari Grégory n'a pas été réceptif.

Interrogée par Purepeople.com à l'occasion de la sortie de son ouvrage, illustré en grande partie par Sophie Truant, Natasha St-Pier est revenue sur sa découverte de cette discipline du corps et de l'esprit. "Le yoga a tellement à nous apprendre qu'en cinq cent heures [la formation de base, NDLR], on effleure la surface de tout, on ne voit rien en profondeur. Combien d'heures de formation j'ai en vrai ? C'est au-delà des 3000, 4000. (...) Ce qui me plait le plus aujourd'hui c'est la partie philosophique du yoga, celle que je peux appliquer au quotidien dans ma vie", a-t-elle confié.

Et Dieu sait qu'elle en a et en a eu besoin de cette pratique. Non seulement elle l'aide à gérer son stress comme chanteuse mais aussi comme maman. Natasha St-Pier a accueilli un petit Bixente en 2016 fruit de son union passée avec Grégory. Un enfant né avec une malformation cardiaque qui aujourd'hui se porte comme un charme. "Mon fils comprend un peu ce qu'est le yoga. Evidemment, à 5 ans, je ne vais pas lui faire des cours de philosophie ou de sciences de la vie. Mais, il comprend que ça l'aide à s'apaiser quand il a besoin de s'apaiser (...) La posture qu'il réussit le mieux c'est celle du chien la tête en bas", a relaté l'interprète de Tu trouveras.