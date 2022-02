Nathalie Arthaud n'a pas d'enfant : "Je l'assume totalement"

La candidate de Lutte ouvrière (LO) Nathalie Arthaud est heureuse : elle a obtenu les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à la présidentielle, avant le communiste Fabien Roussel, le leader de Résistons! Jean Lassalle et l'écologiste Yannick Jadot. En effet, le Conseil constitutionnel a validé ce 15 février 2022 1 851 nouveaux parrainages et l'héritière d'Arlette Laguiller devient ainsi la troisième femme - après Valérie Pécresse et Anne Hidalgo - à disposer des précieuses signatures pour être formellement candidate le 10 avril avec ses 509 signatures. Le résultat d'un long travail de terrain que les militants de Lutte ouvrière ont mené inlassablement, préférant discuter de vive voix avec les élus que de faire des sorties médiatiques. L'investissement intense de Nathalie Arthaud pour défendre ses idées a laissé peu de place à sa vie privée et à l'idée de fonder une famille. Très pudique, elle avait en effet abordé le sujet brièvement dans les médias.

L'enseignante agrégée d'économie et de gestion âgée de 51 ans a réussi à faire sa place au sein de la course à la présidentielle en obtenant les parrainages nécessaires avant la date fatidique du 4 mars. Il s'agit de sa troisième participation à l'élection suprême. Elle va plus que jamais pouvoir se consacrer à sa campagne qui ne lui laisse guère de temps pour le reste et surtout pas pour parler de sa vie personnelle. Au micro de Jean-Jacques Bourdin en 2017, elle avait ainsi expliqué : "Je n'ai pas beaucoup la possibilité de m'exprimer dans les médias et la priorité, c'est évidemment de défendre mon programme."

Ce que l'animateur obtiendra néanmoins comme information, c'est d'abord qu'elle vit en concubinage avec quelqu'un dans un appartement de 48 mètres carrés en Seine-Saint-Denis. Puis, elle répondra aux interrogations quant au fait de ne pas avoir d'enfant : "Je l'assume totalement. Ça a été un choix personnel, de fil en aiguille, ça vient comme ça".

Une décision qui résonne avec celle de son aînée, Arlette Laguiller. Dans Gala en 2002, la figure historique du parti déclarait : "Je n'ai pas d'enfants, c'est un choix. Je n'en ai pas parce que je n'ai jamais cessé de militer." Les deux femmes ont choisi d'investir toute leur énergie pour la lutte finale et en ce qui concerne Nathalie Arthaud, la bataille est plus que jamais lancée.