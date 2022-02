Diaporama Nathalie Arthaud n'a pas d'enfant : "Je l'assume totalement"

Arlette Laguiller et Nathalie Arthaud - Manifestation à l'appel du collectif des originaires d'Outre-mer en 2009

Exclusif - Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) lors du tournage du débat politique "Demain quelle France dans quelle Europe ?", présenté par L.Ferrari et M.Belliard sur CNEWS et Europe1, dans le studio Canal Factory à Boulogne-Billancourt, le 7 mai 2019. © Giancarlo Gorassini / Bestimage

Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle du Lutte Ouvrière (LO) sur le plateau du ''Grand Débat'' des 11 candidats à l'élection présidentielle organisé par les chaînes de télévision BFM TV et CNews, à La Plaine-Saint-Denis, banlieue parisienne, France, le 4 avril 2017. © Dominique Jacovides/Bestimage

8 / 12

Exclusif - François Asselineau (Union populaire républicaine) , Guillaume Balas ( Génération.s, le mouvement) , Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) , Fabien Roussel (secrétaire national du PCF) , Jean-Christophe Lagarde (président de l'UDI) et Florian Philippot (président des Patriotes) lors du tournage du débat politique "Demain quelle France dans quelle Europe ?", présenté par L.Ferrari et M.Belliard sur CNEWS et Europe1, dans le studio Canal Factory à Boulogne-Billancourt, le 7 mai 2019. © Giancarlo Gorassini / Bestimage