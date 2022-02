Nathalie Baye, Marie Fugain, JoeyStarr... Les stars à la cérémonie des Lauriers de l'audiovisuel

Lundi 21 février 2022, s'est tenue la cérémonie des Lauriers de l'audiovisuel, qui récompense chaque année les acteurs et programmes de la production audiovisuelle et radiophonique française. Pour cette 27e édition, qui sera diffusée sur la chaîne TV5 Monde mercredi soir, les personnalités avaient rendez-vous au théâtre Marigny pour la remise des prix. Sur scène, Hapsatou Sy était en charge d'animer la soirée.

Plusieurs célébrités ont pris part à cette cérémonie célébrant la création française, à commencer par Nathalie Baye, JoeyStarr, le compositeur Yvan Cassar, le réalisateur Christophe Barratier et Frédéric Mitterand. Le comédien Thierry Godard était aussi présent, accompagné de sa femme Sophie Guillemin, également actrice. Ils ont ainsi pu croiser Dominique Besnehard, Manuel Gélin et sa femme Juliette Meyniac. Autre personnalité à avoir fait une apparition, Firmine Richard, actuellement à l'affiche de la comédie Maison de retraite, avec Kev Adams et Gérard Depardieu.

Parmi les prix attendus, le Laurier d'interprétation masculine a été décerné à Guillaume de Tonquédec pour une double nomination : pour son rôle dans Germinal, mais aussi dans Une affaire française. Philippe Vandel s'est vu remettre le Laurier du programme radio pour son émission Culture médias. Le journaliste de 59 ans a notamment célébré son prix devant les photographes en compagnie de Marie Fugain.