Nathalie (L'amour est dans le pré 2021) : "Douche de caca" pour Bruno et blague osée

L'éleveuse de veaux sous la mère de 50 ans, venue de Loire-Atlantique, était aux anges. A l'issue du speed-dating, Nathalie a fait venir Stéphane (51 ans), un ambulancier toulousain, et Bruno (52 ans), qui travaille pour la SNCF. Et ce dernier avait un léger avantage, il était le premier à venir à la ferme. Un séjour que les téléspectateurs de M6 ont pu continuer à suivre lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 27 septembre.

C'est les bras chargés de cadeaux que Bruno a fait son entrée dans la maison. Et, après lui avoir fait quelques compliments, il a directement fait savoir ses intentions avec une blague osée. "On peut dormir à deux, il est large le lit", a-t-il lancé après avoir découvert sa chambre. De quoi déstabiliser quelque peu Nathalie qui a dit être timide. Pas si timide que cela si l'on en croit les images. Elle n'a notamment pas hésité à le comparer à un animal : "Ah les muscles. Il y a un bon morceau. Un bon petit cochon de lait."

Une fois la sieste terminée, place au travail en compagnie de Samantha, la fille de Nathalie. Bruno, qui est fils d'agriculteur, a tout donné pour séduire sa belle. On ne sait pas s'il a réussi, mais il a en tout cas fait bonne impression auprès de Samantha. Une fois la nuit tombée, le duo a partagé son dernier dîner en tête-à-tête avant l'arrivée de Stéphane le lendemain. Bruno a remarqué qu'elle était stressée et qu'elle avait du mal à enlever sa carapace pour enfin entrer dans la séduction. "Ce n'est pas simple. (...) Elle est plus stressée que moi. Je ne sais pas si elle est prête pour trouver quelqu'un. Je ne la sens pas mais je suis arrivé ce matin. Tout ne se fait pas en une journée", a confié le prétendant. Malgré tout, il continuait à y croire.

Le lendemain, quelques heures avant que son concurrent n'arrive, Bruno comptait impressionner sa belle en faisant du bon travail. Mais il a laissé s'échapper trois vaches et avait le pantalon plein d'excréments. "Apparemment il a pris une petite douche de caca", a plaisanté Samantha. Parfait pour être dans la séduction... ou pas. Le prétendant souhaitait donc lui faire une petite surprise en matinée. Mais Nathalie lui a bien fait comprendre qu'elle avait beaucoup de travail. Pourtant, elle n'a pas caché sa joie en découvrant qu'elle allait faire une virée à cheval. De quoi lui faire gagner des points ?