Nathalie (L'amour est dans le pré 2021) pas aimable : Karine Le Marchand la recadre !

Nathalie était de retour sur M6, lors de la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré 2021, ce lundi 29 novembre. Et c'est malheureusement seule que l'éleveuse de veaux sous la mère de 50 ans est venue voir Karine Le Marchand. On l'avait pourtant quittée heureuse et prête à tenter sa chance avec Stéphane.

"Je suis bien et soulagée un peu. J'ai passé un bon moment, mais je n'ai pas eu le feeling. Je me suis bloquée. (...) Je me suis découverte, je me suis dit que ce n'était pas possible", a-t-elle tout d'abord confié à la présentatrice de 53 ans. En effet, après avoir beaucoup souffert en amour, notamment parce qu'elle a été battue "depuis toujours" par un ex, Nathalie s'est forgée une grosse carapace. Et elle a eu bien du mal à la mettre de côté durant l'aventure et surtout avec ses prétendants. Bruno (52 ans), employé pour la SNCF et Stéphane (51 ans), un ambulancier toulousain. Le premier était "trop nerveux" pour elle, alors qu'elle avait besoin d'une personne qui l'apaisait. En revanche, son autre prétendant était "trop mou", même si elle a fini par se rapprocher de lui.

A l'époque, Nathalie envisageait une relation avec Stéphane. Mais elle est vite redescendue de son nuage rose (sa couleur préférée). "Il ne me correspondait pas. J'ai réfléchi par rapport à ce qu'il m'a dit. Il était trop secret et ça m'a fait perdre confiance. Il avait besoin de se reposer tout le temps, il voulait prendre du temps tout le temps. Il n'était pas pour moi", a-t-elle précisé.

Karine Le Marchand tire les bretelles à Nathalie et la conseille

Afin qu'elle avance dans sa vie amoureuse, Karine Le Marchand a osé lui faire remarquer qu'elle n'avait pas du tout été dans la séduction et qu'elle n'avait rien montré de personnel. "Il faut que tu prennes des cours d'amabilité aussi. Tu parles pète-sec. On ne peut pas tout dire, on n'est pas des enfants de 5 ans", l'a-t-elle avertie, en donnant des exemples précis.

Nathalie a admis auprès de Karine Le Marchand qu'elle avait peur des hommes et qu'elle ne leur faisait pas confiance. Malgré tout, elle espère toujours trouver l'amour. "Il faut peut-être que tu fasses un travail de réparation avant de rencontrer quelqu'un. Tu ne peux pas faire payer aux hommes ce que tu as subi. Je sais que tu n'es pas méchante, mais tu n'es pas prête", a poursuivi Karine Le Marchand, tirant ainsi des larmes à l'agricultrice.