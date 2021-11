Nathalie (L'amour est dans le pré) différente hors caméras : Stéphane dévoile son autre personnalité

Nathalie était de retour dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 15 novembre, sur M6. Et c'était l'heure du départ pour Bruno (52 ans), employé pour la SNCF. L'éleveuse de veaux sous la mère de 50 ans lui a en effet préféré son concurrent Stéphane (51 ans), un ambulancier toulousain. Mais c'est malgré tout avec le sourire qu'il est retourné chez lui.

Les choses sérieuses commençaient donc pour Nathalie, qui était désormais en tête-à-tête avec Stéphane. Après avoir été fermée, par peur de souffrir une nouvelle fois, l'agricultrice a ouvert un peu plus son coeur à son prétendant. Ce dernier, plus soulagé depuis qu'il était seul, a endossé son costume de séducteur pour conquérir sa belle. Sublime en costume gris, il a ébloui la charmante blonde. Elle aussi avait fait un effort pour leur dîner, mais un détail déplaisait quelque peu à Stéphane. "J'ai beaucoup de mal avec les expressions de Nathalie. C'est parfois peut-être un peu rustre. Mais il faut le prendre au 15e degré", a-t-il confié.

Stéphane n'a malgré tout pas perdu son beau sourire. Et c'est heureux qu'il lui a offert son cadeau, un joli bracelet. De quoi toucher le coeur de Nathalie. Elle lui a fait savoir qu'elle le voyait comme un homme généreux et positif. Elle espérait pouvoir continuer à le connaître. Prêt à s'investir, le charmant toulousain acceptait de se montrer patient pour ne pas la brusquer.

Stéphane et Nathalie n'ont pas voulu dire s'ils s'étaient rapprochés physiquement. Mais l'agricultrice a précisé : "Je suis sur un nuage rose." De son côté, son prétendant a expliqué : "Ce que j'aime beaucoup chez Nathalie, c'est que je dirais qu'elle a deux personnalités. Il y a la personnalité que tout le monde peut voir. C'est une fonceuse, elle plaisante et sort des phrases de nul part. Mais quand on est dans l'intimité, c'est une autre personne. Elle est beaucoup plus sensible, émotive et c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément."

Les deux candidats ont prévu de se revoir chez Stéphane et, en attendant, ils comptaient bien rester en contact par téléphone. Et avant de les quitter, on a eu la chance de voir Nathalie tenir la main de son soupirant. Un grand pas !