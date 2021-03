Nathalie Marquay harcelée par un homme politique : des indices sur son identité dévoilés

Etre sacrée Miss France, c'est voir sa vie changer du jour au lendemain. Hormis l'actuelle reine de beauté Amandine Petit qui n'a pour l'heure pas eu le loisir de participer à des galas ou autres soirées à cause du coronavirus, ses prédécesseurs se rendaient à divers événements. Elles rencontraient ainsi du beau monde parmi lesquels des célébrités ou des hommes politiques. Et malheureusement, certains en profitaient un peu trop comme l'a raconté Nathalie Marquay le 2 mars 2021 dans le 6 à 7 avec Casta (6 mois).

Invitée dans L'instant de luxe sur Non Stop People mardi, Vaimalama Chaves (Miss France 2019) a évoqué ses admirateurs un peu trop insistants. "Parfois, quand on est Miss et qu'il y a des mains qui commencent à descendre ou même un contact physique... Ce n'était pas aux fesses parce que j'écrasais les pieds en général avant que ça arrive. C'est comme sur les réseaux sociaux quand on reçoit un nude. (...) Je l'ai vécu dans l'année Miss France principalement", a-t-elle lâché.

Sur le plateau de la nouvelle émission de Benjamin Castaldi, Nathalie Marquay qui a été élue Miss France 1987 a confirmé ses propos. Elle a même révélé qu'elle avait été harcelée par un homme politique. "Il est de droite, il est toujours marié, il est toujours vivant, donc je ne veux pas détruire sa famille, surtout qu'il ne s'est rien passé, alors qu'il m'a pratiquement harcelée pendant six mois", a-t-elle précisé. Désireux de connaître l'identité de l'homme en question, le présentateur de 50 ans s'est voulu insistant. En vain, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut a préféré taire son nom. "Il savait à chaque fois les galas que je faisais avec Madame de Fontenay. On allait en Alsace pour faire l'élection de Miss Alsace, et donc chaque fois il savait où je me trouvais. Tous les jours, j'avais un bouquet de fleurs à l'hôtel, il essayait de m'appeler donc je ne prenais jamais son appel parce que j'étais encore une petite gamine. Chaque fois, je refusais", a t elle conclu sur le sujet. Et d'ajouter qu'elle a déjà reçu des slips d'hommes, des photos dénudées ou des demandes en mariage par courriers.