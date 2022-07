Nathalie Péchalat décompresse en photo : après l'humiliation, elle profite à fond de ses "vacances anticipées"

Nathalie Péchalat s'est sentie humiliée. Le résultat de l'élection pour la présidence de la Fédération française des sports de glace (FFSG), tombée le 25 juin dernier, a eu du mal à passer. Après deux années à sa tête, la femme de Jean Dujardin a dû essuyer une défaite, à la surprise générale et non sans difficulté. Très déçue par cette défaite, l'ancienne patineuse de 38 ans a eu beaucoup de mal à digérer ce résultat. "C'est la honte intersidérale pour l'ensemble des sports de glace, on revient à un autre système de valeurs, à un autre fonctionnement, à d'autres méthodes qui ne sont pas les miennes", a-t-elle fait savoir. Mais après cette humiliation, la mère de famille de deux petites filles, Jeanne (née en décembre 2015) et Alice (née en février 2021), a décidé de décompresser.

Si elle a pu compter sur le soutien de Jean Dujardin suite à sa dure déconvenue, Nathalie Péchalat s'est choyée avec des vacances anticipées, ce mardi 5 juillet 2022, comme on peut le constater sur son compte Instagram. En story, la patineuse et mère de famille a posté une photo d'elle en train de faire du ski nautique (voir le diaporama). L'humiliation est-elle désormais derrière elle ? Pas si sûr. Si Nathalie Péchalat a été aussi marquée par le fait qu'elle a été battue c'est, comme elle l'a fait savoir, surtout le système de valeurs qui se trouve derrière qui la dérange tant que ça. Elle fait ainsi référence à l'ancien président de la FFSG, Didier Gailhaguet, accusé d'avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viols et agressions sexuelles, et soutient principal de son opposante et nouvelle présidente, Gwenaëlle Noury.