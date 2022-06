Nathalie Péchalat humiliée : Jean Dujardin s'exprime et envoie un message fort !

C'est une élection qui a beaucoup fait parler dans le monde du sport et le résultat final n'a pas fait que des heureux. Le 25 juin dernier, la Fédération française des sports de glace (FFSG) a organisé l'élection pour sa présidence et après deux années à sa tête, Nathalie Péchalat a été battu à la surprise générale. Très déçue par sa défaite, l'ancienne patineuse de 38 ans a eu beaucoup de mal à digérer ce résultat. "C'est la honte intersidérale pour l'ensemble des sports de glace, on revient à un autre système de valeurs, à un autre fonctionnement, à d'autres méthodes qui ne sont pas les miennes", s'est-elle exprimée quelques minutes après.

La maman de la petite Jeanne fait référence à l'ancien président de la FFSG, Didier Gailhaguet, accusé d'avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viols et agressions sexuelles, et soutient principal de son opposante et nouvelle présidente, Gwenaëlle Noury. Après la déception, les larmes et les réserves formulées par les stars du patinage quant à cette élection, Nathalie Péchalat s'est exprimée une nouvelle fois il y a quelques heures sur son compte Instagram. "Une page d'élan et d'efforts se tourne... Un grand bravo à toute notre équipe fédérale mobilisée pour l'intérêt général. Un grand merci pour cette aventure à 1.000 km/h de gestion de crise, de management, de sports, d'émotion, d'acharnement et de partage", écrit-elle.

Jean Dujardin en soutien à sa femme

Une manière pour Nathalie Péchalat d'acter sa défaite et de passer à autre chose et si elle a besoin de soutien dans cette période difficile, son mari est bel et bien là pour la soutenir. Sur sa publication, Jean Dujardin a tenu à adresser un beau message à celle qui partage sa vie : "Ambition collective, persévérance, dignité. Félicitations !!". Un message qui a certainement dû faire très plaisir à la présidente déchue, qui ne s'attendait certainement pas au résultat du 25 juin dernier.