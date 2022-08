Nathalie Péchalat : Qui est Julien, son frère beau gosse qui fête ses 40 ans ?

Si la période n'est pas forcément joyeuse pour Nathalie Péchalat, elle sait qu'elle peut compter sur ses proches pour l'aider à remonter la pente. L'ancienne championne de patinage artistique a été présidente de la Fédération française des sports de glace pendant près de deux ans avant de connaître une terrible désillusion fin juin dernier. Un terrible désaveu pour la femme de Jean Dujardin, qui n'a pas caché sa déception. "C'est la honte intersidérale pour l'ensemble des sports de glace, on revient à un autre système de valeurs, à un autre fonctionnement, à d'autres méthodes qui ne sont pas les miennes", expliquait-elle au moment du résultat, déçue de voir revenir Didier Gailhaguet aux affaires.

Malgré cette immense déception, la mère de Jeanne et Alice a réussi à retrouver le sourire en prenant du temps pour elle après deux années bien chargées. L'ancienne sportive de 38 ans a profité de vacances sportives pour décompresser et se remettre de cette déconvenue. Pour l'aider à oublier cette histoire, elle a certainement pu compter sur son grand-frère Julien dont elle semble être très proche. Sur son compte Instagram, celle qui est suivie par plus de 72 000 abonnés vient tout juste de publier deux belles photos à 26 ans d'écart au côté de ce frère qui vient tout juste de célébrer un anniversaire important. "Joyeux 40 ans mon frère !", écrit-elle en anglais sur son montage publié en story.

Sorti d'une grande école, Julien a bien réussi dans la vie

Un grand-frère plutôt discret, mais pourtant très séduisant, comme on peut le voir sur les photos qu'il a publiées sur son propre compte Instagram (les photos sont à retrouver dans le diaporama). Mais ce n'est pas qu'un beau gosse, puisque Julien Péchalat est aussi une tête bien faite. Comme il l'indique sur son compte Linkedin, il a suivi une formation d'ingénieur au sein de l'école centrale de Lyon avant de poursuivre une brillante carrière qui l'amène aujourd'hui à occuper le poste de directeur du Contrôle de Gestion au sein d'une entreprise spécialisée dans l'ingénierie aéronautique.

Si l'on connaissait déjà bien Nathalie Péchalat, on vient de découvrir son grand-frère Julien, qui fête ses 40 ans et semble très proche de sa petite soeur !