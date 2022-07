Nathalie Péchalat : après l'humiliation, elle ne lâche rien et dévoile son corps sculpté en vacances

Un soutien de taille

Son amertume face à cette déconvenue semble donc s'estomper petit à petit avec le temps. Le 29 juin dernier, soit quatre jours après les résultats, elle mettait déjà un peu d'eau dans son vin en postant un message très fair-play sur ses réseaux sociaux. "Une page d'élan et d'efforts se tourne... Un grand bravo à toute notre équipe fédérale mobilisée pour l'intérêt général. Un grand merci pour cette aventure à 1.000 km/h de gestion de crise, de management, de sports, d'émotion, d'acharnement et de partage", écrivait-elle en légende d'une photo d'elle en train de poser dans une tenue très professionnelle.

"Ambition collective, persévérance, dignité. Félicitations !!", avait répondu Jean Dujardin, son compagnon depuis de longues années désormais. Nathalie Péchalat sait donc qu'elle peut compter sur son mari et le père de ses deux filles pour la soutenir au quotidien et surmonter cette épreuve. Et en attendant la rentrée, même en vacances, elle ne lâche rien.