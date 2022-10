Nathalie Vincent, une nouvelle vie (très) loin de la télé : ce que devient l'ancienne présentatrice de M6

C'est dans les années 1990 que Nathalie Vincent a fait ses débuts à la télévision dans le groupe M6. Elle a ensuite fait partie du paysage audiovisuel français jusqu'en 2013 puis a disparu du petit écran depuis. L'ancienne présentatrice de 50 ans vit désormais une vie bien loin des projecteurs dans un secteur qui n'a rien à voir avec les médias.

Avant de briller devant une caméra, Nathalie Vincent suivait des cours de psychologie. Mais après avoir été repérée par M6 Lille, elle a eu plusieurs opportunités à la télévision. Elle a eu le plaisir de travailler pour la sixième chaîne où elle a notamment présenté M6 Kid. Puis, c'est sur TF1 ou Direct 8 (actuellement baptisée C8) qu'elle a évolué. Des années dont elle garde un merveilleux souvenir. "J'ai été très heureuse au cours de toutes ces années télé. J'ai été très chanceuse de présenter toutes ces émission pendant presque vingt ans non stop, entre 1996 et 2012. Mais le destin m'a ensuite fait changer de voie", confiait-elle à Télé Loisirs en décembre dernier.

A la suite d'une rupture, Nathalie Vincent s'est mise en couple avec un "amour de jeunesse" qui vivait dans le Sud de la France, dans les Hautes-Alpes. Ainsi, elle a déménagé et ensemble, ils ont eu un petit garçon prénommé Sacha, en 2010. "Pendant deux ans, j'ai continué la télévision et fait des allers-retours sur Paris, où j'animais une émission de bien-être pour Direct 8. Mais c'était compliqué et j'ai ensuite arrêté la télévision", s'est-elle souvenue. C'est alors qu'elle s'est lancée dans une carrière de coach en développement personnel, après avoir obtenu un master de coaching en programmation neuro-linguistique. Elle a ensuite créé sa propre entreprise, NV&Co où elle anime des événements, propose des formations dans les entreprises et aussi, du coaching individuel.

"Depuis janvier, je réalise un autre rêve en suivant une formation pour devenir kinésiologue. La kinésiologie est une technique qui s'appuie sur le corps et les muscles pour identifier tous les blocages que l'on peut avoir. C'est incroyable et très puissant", a ensuite révélé Nathalie Vincent. Une formation qui dure deux ans après quoi, si elle le souhaite, elle pourra ouvrir son cabinet.