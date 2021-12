"J'avais envie d'autres choses" : fini la télé, Nathalie Vincent a complètement changé de vie !

On ne la voit peut-être plus tellement à la télévision, mais sa vie va toujours à mille à l'heure ! Nathalie Vincent, que l'on a découvert dans les années 2000 dans l'émission M6 Kids, vit désormais dans le sud de la France, loin des paillettes et des plateaux de tournage. Le petit écran ? Très peu pour elle. Après avoir fait ses adieux à la capitale, l'animatrice a repris des études et obtenu un master de coaching en programmation neuro-linguistique, comme elle l'a confié au magazine Télé Loisirs.

Elle est aujourd'hui à la tête d'une boîte baptisée NV&Co. Grâce à cette structure, Nathalie Vincent présente des évènements - dont le Trek Elles Marchent -, intervient en tant que formatrice dans des entreprises et donne des séances de coaching individuel. Elle suit également, depuis le mois de janvier 2020, une formation pour devenir kinésiologue, et maîtriser cette technique qui identifie les blocages des êtres humains en s'appuyant sur le corps et les muscles. Si elle a changé de voie, c'est par passion, bien sûr, mais aussi un peu par amour.

Nous avons eu un enfant en 2010

"Après une rupture sentimentale, en 2008, le destin m'a fait retrouver un amour de jeunesse, confie Nathalie Vincent. Il vivait dans le sud de la France, dans les Hautes-Alpes. Nous avons eu un enfant en 2010 et j'ai fait le choix de déménager. Pendant deux ans, j'ai continué la télévision et fait des aller-retours sur Paris, où j'animais une émission de bien-être pour Direct 8. Mais c'était compliqué et j'ai ensuite arrêté la télévision. J'avais envie de privilégier ma vie de famille et, professionnellement, j'avais envie d'autres choses, avec plus d'authenticité." Avant de se lancer dans la télévision, Nathalie Vincent était choriste et danseuse. Elle est, définitivement, une véritable touche-à-tout...

