Nawel Debbouze et son fiancé : grande soirée d'anniversaire avec des stars

Place aux rires et à la fête après la douleur et les larmes suite à la mort d'Ahmed, son père, le 2 octobre 2021, Nawel Debbouze faisait la fiesta pour l'anniversaire de son fiancé, Fouad Ben Kouider. Autour du couple, il fallait compter sur la présence de membres de leur famille ainsi que sur des VIP.

Après leur retour d'Athènes, c'est à Paris que Nawel Debbouze (styliste et créatrice de mode) a choisi de célébrer l'anniversaire de son futur époux ; les amoureux se sont fiancés à Monaco en juin dernier. Ainsi, quoi de mieux que la ville des amoureux pour fêter cela ! Rendez-vous état donné sur le bateau Le Clipper, affrété spécialement pour l'occasion par Paris Yacht Marina. Le bateau a sillonné la Seine toute la nuit pour offrir aux invités un cadre enchanteur.

Pour les 40 ans de Fouad Ben Kouider, homme d'affaires et agent de joueurs, Nawel Debbouze a voulu lui offrir le meilleur. Et, pour se faire, l'occasion de se réunir entre amis et famille. Pour Fouad Ben Kouider et pour l'ensemble de la famille c'est une façon d'oublier que le temps passe vite... Une soirée endiablée avec Dj Abdel aux platines ou encore la troupe de danseurs les French Wings pour l'animation et un traiteur exceptionnel, Aliyah Event.

Parmi les invités, il fallait compter sur la présence de Jamel Debbouze et sa femme Melissa Theuriau ainsi que la chanteuse Marwa Loud, Adèle Exarchopoulos, Yasmine Ammari, le rappeur Soolking, l'influenceuse et makeup artist Salima Aliani au bras de son mari Mohamed ou encore Nicolas Anelka et sa femme Barbara, Lynda Sherazade...

Un bonheur n'arrivant jamais seul, Nawel Debbouze a eu la chance lors de son séjour à Paris de participer à la fashion week, où chaque jour, les maisons haute couture et la nouvelle génération de créateurs présentent leur nouvelle collection, une véritable inspiration étant elle-même styliste et créatrice de mode.