Marwa Loud déménage à Londres loin de ses fans : "Ça devient ingérable pour moi"

C'est un coup dur pour la communauté de Marwa Loud. La jeune chanteuse a décidé de plier bagage pour faire sa vie en Angleterre, loin de ses fans. L'artiste de 24 ans, propulsée à seulement 19 ans, a partagé la nouvelle à nos confrères de Purebreak. "Ça devenait limite ingérable pour moi. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus sortir, au resto ou peu importe."

Très connue depuis le succès de ses titres J'voulais, Fallait pas ou encore Allez les gros, la rappeuse originaire de Strasbourg explique qu'elle n'arrive plus à mener une vie paisible à cause de sa notoriété et que son couple en pâtit. Depuis son mariage en 2019, Marwa Loud protège son conjoint, qui ne souhaite pas divulguer son identité, comme elle le peut.

Mais à cause de sa célébrité, la jeune femme peine à vivre tranquillement et profite à peine de moments intimes avec les siens. "C'était super dur pour lui. C'était une mission pour lui d'aller au restaurant avec moi, d'aller au cinéma avec moi", a-t-elle confié, évoquant les sorties avec son époux.