Marwa Loud accusée de sorcellerie sur Lartiste, elle répond sans détour

La sorcellerie a encore frappé. Après les révélations de Marc Blata, qui accusait Carla Moreau d'avoir réalisé de la sorcellerie contre d'autres candidats de télé-réalité, c'est au tour de la chanteuse Marwa Loud d'être soupçonnée d'avoir fait appel à un marabout pour ensorceler Lartiste. Le 9 avril 2021, l'influenceur a ainsi expliqué sur Snapchat que Marwa Loud se serait rendue chez un sorcier au Maroc avec sa soeur, afin de faire du mal au chanteur.

Contacté par Marc Blata, l'interprète du titre Chocolat a refusé d'en dire plus sur cette affaire. "Je ne voulais pas que cette histoire sorte. (...) C'est pas grave aujourd'hui je suis loin de tout ça et j'ai plus envie d'en parler, ça m'a plus niqu** qu'autre chose, dans mon couple et ma famille", confie le chanteur, dans des notes vocales diffusées sur Snapchat par Marc.

De son côté, Marwa Loud a affirmé que toutes les accusations à son encontre étaient totalement fausses et qu'elle allait entamer des poursuites judiciaires. Selon elle, aucune preuve concrète n'a d'ailleurs été avancée par Marc Blata. Sur Snapchat, le 9 avril, elle a déclaré : "Quand j'ai pris connaissance de ce qu'il s'était passé, j'ai demandé des preuves, des photos du fameux détective privé qui m'aurait suivi chez ce fameux sorcier, pour moi, c'est n'importe quoi. Si c'est vrai ce que vous prétendez, il va falloir donner des preuves (...) Je m'en fous de tout ce que les gens peuvent penser de moi. C'est pas bien, je ne suis personne pour juger, mais de dire autant de choses sur moi, vous êtes égarés de ouf ! Pourquoi ça veut nuire à ce point-là ? Alors que j'ai jamais lancé des piques dans mes stories et je ne rabaisse jamais personne". Pour finir, l'interprète du titre Bad Boy a ajouté avec dérision qu'elle était "trop grosse pour être une sorcière et monter sur un balai".

Depuis, l'affaire a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux et le hashtag #BoycottMarwaLoud a même été créé. Invitée le 12 avril prochée sur Skyrock, la chanteuse de 24 ans évoquera peut-être à nouveau cette affaire...