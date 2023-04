Nawell Madani fait une énorme révélation sur son âge : "Je pourrais mettre la vraie date mais..."

Sur la scène comme sur les petits ou grands écrans, elle cartonne. Génie du stand-up, Nawell Madani s'attaque aujourd'hui à un autre format, celui d'une série dans un registre très différent de ses petites habitudes. Le vendredi 7 avril 2023, Netflix met en ligne sa série, son bébé, intitulé Jusqu'ici tout va bien, un polar dont elle a écrit les 8 épisodes - elle en a réalisé la moitié - et dans lequel elle tient l'un des rôles principaux. Le public ne l'attendait peut-être pas ici... et pourtant, l'humoriste belge, maman d'une petite Lou, a imaginé ce concept alors qu'elle était hospitalisée !

"J'ai été brûlée au troisième degré, enfant, du coup, je dois parfois refaire des opérations. Lors de la dernière, je m'ennuyais et j'ai commencé à écrire une bible [un document qui réunit l'ensemble des informations concernant les personnages de la série et l'intrigue principale, NDLR], explique-t-elle dans les colonnes du journal Le Parisien. Avec une envie : parler des femmes de banlieue, pas, ou peu, représentées à l'écran." Dans cette série, Nawell Madani a fait le choix de tourner avec son mari, l'acteur Djebril Zonga, à ses risques et périls. "Il me rendait ouf à me demander de changer telle scène ou en m'appelant Choupinette, se souvient-elle. Si je fléchissais devant les cent techniciens, j'étais morte."

Non, je n'ai pas 38 ans...

Nawell Madani avait déjà créé la surprise, en 2017, en obtenant un rôle au cinéma, loin de ses blagues et de son micro, en réalisant et en jouant dans le film C'est tout pour moi. Sacré palmarès pour la comédienne de 38 ans... ou plus ? "Non, je n'ai pas 38 ans, ça, c'est sur Wikipédia, rectifie-t-elle alors que le journal Le Parisien évoque son âge. En vrai, j'ai 43 ans. Je pourrais mettre la vraie date mais... Je n'ai pas voulu." Depuis cette déclaration, on ne trouve plus l'année de naissance de l'humoriste sur la fameuse page Wikipédia. Les paroles s'envolent, les écrits restent...

Retrouvez l'interview intégrale de Nawell Madani dans le journal Le Parisien du vendredi 7 avril 2023.