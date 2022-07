Nawell Madani : Son très beau compagnon Djebril Zonga fait le buzz au Marrakech du Rire

Voilà déjà dix ans que Jamel Debbouze donne rendez-vous aux téléspectateurs sur M6 pour regarder son Marrakech du rire. Chaque année, le comédien réunit la crème des humoristes sur scène le temps d'une soirée. Pour les 10 ans, il y avait des petits nouveaux comme Paul Mirabel mais aussi des anciens, très habitués du festival, tels que Kad Merad, Camille Lellouche (enceinte) ou encore Nawell Madani.

Le sketch de cette dernière a d'ailleurs fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et pour cause, elle y évoquait son compagnon, Djebril Zonga. "Mon mari est mannequin et acteur. Ouais je ne me fais pas chier... On a le même âge lui et moi, sauf que je fais 10 ans de plus que lui. Je pense que c'est parce que je suis stressée, je m'occupe de tout, je pense pour deux", a-t-elle lâché, faisant ainsi beaucoup rire. Et forcément, à l'évocation de sa moitié, les caméras du Marrakech du Rire se sont empressées de le trouver dans le public et de faire un gros plan sur l'acteur. Ce fut alors l'occasion pour certains internautes de le découvrir pour la première fois et de tomber sous son charme.

"Ce que je retiens du passage de Nawell Madani ? Son mari !", "Le mari de Nawell Madani il est beau hein", "On en parle du mari de Nawell Madani ? Nouveau crush", "Beau Gosse hein. Ne nous mentons pas", "J'ai regardé juste pour le mec de Nawell Madani", peut-on lire sur Twitter.