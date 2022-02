Nawell Madani pose avec son compagnon Djebril Zonga : très rare apparition du couple aux César

Parents d'une petite fille prénommée Lou Ezna Fatima Zonga, Nawell Madani et son chéri Djebril Zonga se sont rendus à la 47e édition de la cérémonie des César à l'Olympia le 25 février 2022. Invité à remettre le César de la meilleure photographie avec Lyna Khoudri, l'ancien footballeur devenu mannequin a été filmé par l'humoriste dans le taxi juste avant d'arriver à la cérémonie.

Élégant et (très) charismatique, le beau brun apparait en train de pianoter sur son téléphone. L'homme serait-il légitimement un peu stressé à quelques minutes de la soirée ? Pas le moins du monde. "Vous allez où comme ça ?", lui demande avec humour Nawell Madani. Sûr de lui et taquin, il répond : "Je vais aux César pour remettre un prix... Ça fait partie du 7e art".

La lumière c'est l'âme d'un film

Sur le tapis rouge, le couple - très rare côté mondanités - est apparu très complice, n'hésitant pas à s'enlacer devant les photographes. Habillée dans une robe longue noire laissant apparaître ses bras et son décolleté grâce à une matière en tulle vaporeuse, Nawell Madani était sublime au bras de Djebril Zonga, classe dans un smoking bleu nuit au revers satiné.

Et parce qu'il n'est pas qu'un physique, Djebril Zonga a d'ailleurs fait un discours digne des plus grands poètes du XXe siècle une fois sur scène. Reprenant une phrase entendue par le passé, "Je ne travaille pas la lumière je sculpte l'obscurité", il ajoute : "Moi je dirais 'La lumière c'est l'âme d'un film, son incandescence métaphysique'. Des mots qui ont sûrement dû séduire le public présent à l'Olympia. Quelques minutes plus tard, le mannequin a ensuite remis le César de la meilleure photographie à Christophe Beaucarne pour Illusions perdues.

Ce n'est pas la première fois que Djebril Zonga se rend à cette cérémonie puisqu'il était nommé aux César dans la catégorie Meilleur espoir masculin en 2020 pour son rôle dans le film de Ladj Ly, Les Misérables. Quelques années auparavant, c'est Nawell Madani qui lui avait offert son premier rôle au cinéma dans son film C'est tout pour moi (2017).

Pour rappel, le couple a accueilli son premier enfant en septembre 2021 après de nombreuses années d'amour.