Nawell Madani : Ce qu'elle a sacrifié depuis Rendez-vous en terre inconnue...

Pour la quatrième fois, l'équipe de Rendez-vous en terre inconnue avait opté pour la Mongolie comme cadre de tournage. L'animateur Raphaël de Casabianca y a embarqué Nawell Madani, dans des conditions particulièrement difficiles. La star belge de 36 ans s'est confiée à Télé 7 Jours sur cette expérience.

Comme les personnalités avant elle, Nawell Madani - la 25e star à participer au programme - est revenue bouleversée de son voyage passé dans une famille d'éleveurs de yacks nomades. "Je ne suis plus la même personne", clame-t-elle carrément dans les pages du magazine. Et la comédienne du film C'est tout pour moi d'expliquer ce qu'elle modifié dans son style de vie depuis qu'elle est rentrée. "Je ne veux plus de téléphone à la maison, de télévision le soir. Je veux partager, faire des balades, aider les gens. Ce changement chez moi a bouleversé mon entourage", a-t-elle affirmé. Est-ce que cette privation de smartphone et de télé explique un peu le fait que son confinement avec son amoureux se soit mal passé ?

Reconnaissant avoir longtemps jugé les récits des personnalités ayant participé avant elle au programme ("Je trouvais qu'ils en faisaient trop"), Nawell Madani a reconnu que deux petites semaines ont finalement été suffisantes pour la marquer à vie. "Aujourd'hui, je suis moins autocentrée. J'ai appris à contempler, à m'ennuyer, à lâcher prise (...) Je me disais qu'en deux semaines, on ne pouvait pas changer à ce point. Et pourtant si...", a-t-elle ajouté. La star ne va pourtant pas s'ennuyer dans les mois à venir puisqu'elle a révélé sur son compte Instagram qu'elle a commencé l'écriture de son nouveau spectacle, pour le plus grand bonheur de ses fans.

