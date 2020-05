Nawell Madani (Rendez-vous en terre inconnue) : Amère expérience des toilettes

Nawell Madani était la 25e personnalité à accepter de partir à l'autre bout du monde, sans savoir à l'avance quelle serait sa destination pour l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Le présentateur Raphaël de Casabianca, qui a succédé à Frédéric Lopez, l'a ainsi emmenée jusque dans les montagnes de Mongolie. Dans Le Parisien, l'équipe de tournage relate l'expérience vécue par un froid très rude...

C'est par des températures de -25°C que l'équipe a dû affronter ce nouveau tournage, le quatrième en Mongolie. D'entrée de jeu, un problème pour l'humoriste et comédienne de C'est tout pour moi Nawell Madani : "Ma plus grande crainte, c'est le très très très froid, mais le très très chaud, ça peut être relou, car ça veut dire qu'il y a des insectes !", confiait-elle ainsi avant même le départ. Sur place, après plusieurs jours d'avion et pas moins de huit heures de bus, la jeune femme âgée de 36 ans "est à moitié tombée dans les pommes à cause de la fatigue et l'altitude", relate Le Parisien. Elle a ensuite passé son séjour dans une famille d'éleveurs de yacks nomades.

Sur place, Nawell Madani a multiplié les activités, se prêtant notamment à une randonnée à cheval après laquelle elle "ne sentait plus ses pieds". Le froid constamment présent a obligé l'équipe de huit personnes à prendre quelques mesures sanitaires... "On a eu peur des engelures, alors sur les conseils du médecin qui nous accompagnait, on a à tour de rôle glissé ses pieds sous nos aisselles pour les réchauffer", a ainsi révélé le présentateur. Et quand il était question d'aller aux toilettes, absentes de la yourte de leur hôte Zolbayar, remplacées par un simple trou creusé en pleine nature, "il faut aller très vite" selon les filles de ce dernier. Une expérience "qui n'a pas plu du tout à Nawell Madani", ajoute le journal. "Avant d'aller faire pipi, j'y réfléchissais à deux fois, car il fallait tout enlever !", a-t-elle admis auprès de Télé 7 Jours.

Nul doute que l'ancienne membre du Jamel Comedy Club a surtout gardé les beaux moments en tête. "Impatiente de partager avec vous ce voyage qui a bouleversé ma vie", a-t-elle d'ailleurs confié sur son compte Instagram.

Rendez-vous en terre inconnue, le 26 mai 2020, dès 21h sur France 2.