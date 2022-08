Nawell Madani filmée avec sa fille Lou : incident surprenant dans la rue, l'humoriste furieuse

Nawell Madani va désormais pouvoir profiter de ses vacances tranquille, on l'espère, avec sa petite fille et son compagnon, le très sexy Djebril Zonga, avec qui elle est en couple depuis 2007 et de qui elle s'est un peu moquée lors de son dernier sketch au Marrakech du rire. Loin d'être rancunier, celui-ci (qui était dans le public et mort de rire) avait publié une jolie déclaration sur son compte Instagram : "Pas grave si tu racontes des bêtises à mon sujet... Tu m'as offert le plus beau des cadeaux. Sache une chose T'ES LA CHEFFE, TA PLACE EST SUR SCÈNE". Adorable !