Ne passez pas à côté des ces réductions maxi pour ces Playmobil Country

Achetez ce jeu Playmobil voiture et van pour poney sur Amazon pour 34,90 €

Une surprise de taille attend les enfants du poney club. Un nouvel animal va faire son entrée au sein de l'établissement. C'est le propriétaire du poney club qui est parti le chercher avec son 4x4 et son van accroché. Avec sa couleur bleu clair, le convoi est vraiment original. Il porte en plus le logo du club en signe d'appartenance. À l'intérieur du van, le poney attend bien sagement la fin du trajet. Une fois de retour au centre d'équitation, un petit se précipite pour sortir l'animal de sa coque protectrice. La bête est magnifique avec son pelage blanc à grosses tâches marron. Il est temps de faire visiter sa nouvelle maison à ce nouvel arrivant !

3. Moins de 14 € pour ce jeu Playmobil Country calèche avec attelage

Monter à cheval n'est pas la seule activité que l'on peut faire dans un centre équestre. Il est aussi possible de connaître des ballades plus calmes où les enfants n'ont qu'à se détendre. Et pour cela, les calèches sont l'idéal. Leur style rétro ancien fascine d'autant plus les enfants qu'ils ont l'impression d'être des rois et reines de l'ancien temps à leur bord. Ils vont ainsi pouvoir vivre ou revivre cette expérience à travers ce jeu Playmobil Country calèche avec attelage. Sa réduction sur Amazon est en plus très sympathique. Il est ainsi proposé à 13,99 € au lieu de 19,81 €. Soit une promo magique de 29 %. Un tel jouet pour moins de 14 €, c'est une vraie aubaine.

Une superbe balade en calèche