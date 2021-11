Nehuda attaquée avec sa fille de 4 ans pendant Halloween : insultes et violence, la police intervient

Dimanche 31 octobre 2021, comme bon nombre de mamans, Nehuda a accompagné sa fille Laïa dans sa chasse aux bonbons à l'occasion d'Halloween. Malheureusement, l'ancienne star de télé-réalité n'a pas fait le plein de sucreries mais plutôt d'insultes.

En effet, Nehuda s'est saisie de son compte Snapchat pendant la soirée pour raconter sa grosse mésaventure dans les rues de la commune Château-Renard (Centre-Val de Loire) qui l'a touchée non seulement elle mais aussi sa petite fille - née de ses amours avec Ricardo - , déguisée en adorable petite sorcière pour l'occasion.

"Un groupe d'adultes a volontairement jeté un saut d'eau froide entier sur ma fille de 4 ans et demi quand on faisait la tournée des maisons pour Halloween. J'ai gueulé, je leur ai dit d'assumer et de descendre et finalement, ils sont descendus à 10, hommes et femmes, Ils m'ont filmée et insultée jusqu'à lever la main sur moi. La police est intervenue mais on sait tous que ça ne change rien. Ma fille a été mouillée dans le froid, je suis donc rentrée en attendant que ça sèche et on est reparti car c'est quand même son premier Halloween", a-t-elle détaillé avec colère.

Après un deuxième essai qui s'est déroulé sous de bien meilleures auspices, Nehuda a repris la parole sur ses réseaux, toujours profondément choquée. "J'ai subi insultes, violence, humiliation, pendant qu'on me filmait et que d'autres faisaient les fous avec ma fille derrière qui entendait tout. Et le prétexte c'est que j'ai fait de la télé. Je ne suis pas une victime, je ne vais pas me plaindre mais c'est ma fille la victime et c'est ça qui me rend folle. Ces personnes n'ont pas une once de regret ni conscience de ce qu'ils ont fait", s'est-elle insurgée, assurant que cette affaire se règlerait "en dehors de Snapchat".