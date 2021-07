Ricardo et Nehuda de nouveau en couple : les violences pardonnées, "on se fait aider..."

Ricardo et Nehuda, scène 12, acte 4. Déjà plusieurs mois que le couple star de télé-réalité, vu notamment dans Les Anges (NRJ12), se déchire. La jeune chanteuse avait dénoncé le comportement violent et raciste de son compagnon. Mais finalement, l'amour est plus fort que tout, paraît-il. Sur Snapchat mercredi 30 juin 2021, Nehuda confirme le retour de flamme et s'explique.

"L'espoir de fonder une famille, de la chérir, de me battre pour jusqu'à la mort, de la faire passer en premier, de vieillir avec la personne que j'ai choisi est visiblement plus fort que mon amour propre, mais je le vis bien", lance d'abord la jeune femme en légende d'une photo d'elle le sourire aux lèvres et la langue tirée. Et dans la foulée, Nehuda revient sur son histoire d'amour compliquée avec Ricardo, père de sa fille Laia (4 ans).

Si tous les deux ont rompu, ce n'est pas à cause d'une histoire de tromperie. "Il ne m'a pas trompée, c'est plus grave que ça, c'est des dépassements de limites, de l'irrespect", confie la belle. Et de poursuivre son explication : "Au mois de décembre, même si je pense qu'il le méritait, je lui ai fait quelque chose que beaucoup d'hommes n'auraient pas pardonné. Oui, j'ai souffert avec Ricardo. Mais pour des vraies choses, des vrais actes. Et temps que je l'aime et qu'il m'aime, je ne veux pas m'avouer vaincue pour une histoire qui, je veux le croire, sera un jour une belle éraflure."

Enfin, concernant les violences dénoncées quelques semaines plus tôt, Nehuda s'explique. L'affaire date de 2016, "oui c'est inadmissible", mais la belle a pardonné. "Ce sont mes choix", estime-t-elle.

Impulsive, la jeune maman veut sauver son couple. Et elle n'y arrivera pas seule. "Aujourd'hui, on a besoin d'aide, de l'aide extérieure (...). On se fait aider chacun de notre côté et ensemble aussi par des spécialistes", déclare-t-elle. Et de conclure : "Ça fait cinq ans. Un jour ça fera quinze ans. Puis trente-cinq ans. Et à 75 ans, je suppose qu'on aura moins d'énergie pour se prendre la tête comme on le faisait."

En bref, Ricardo et Nehuda, c'est reparti ! Le couple semble désormais prêt à repartir sur une base saine, pour leur bien à eux mais aussi celui de leur fillette.