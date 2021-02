Ricardo "pervers narcissique" et violent envers Nehuda ? "Il m'a menacée avec une arme à bout portant"

C'est une femme "triste et anéantie" qui a parlé. Après avoir révélé que Ricardo Pinto et elle n'étaient plus en couple et que son ex avait même retrouvé l'amour, Nehuda a porté de graves accusations envers le papa de sa petite Laïa (3 ans).

Alors qu'ils s'étaient une fois de plus séparés, Ricardo et Nehuda avaient pris la décision de se laisser une nouvelle chance. La polémique survenue avant le tournage des Vacances des Anges 4 à la Réunion les avait en effet soudés. "On s'est mis ensemble le 19 janvier 2016. Du coup hier, c'était nos 5 ans. Sauf qu'on était dans une période un peu particulière. Mais le fait d'être réunis, ça a changé beaucoup de choses. Du coup on s'accroche, on s'accroche. L'amour n'est pas un long fleuve tranquille", expliquait la belle brune de 29 ans le 20 janvier. Mais près d'un mois plus tard, c'est leur rupture que l'ex-candidate de The Voice a révélé. Elle a, en prime, assuré que Ricardo était retombé amoureux. Et le brun de 30 ans compte semble-t-il la faire profiter de sa nouvelle relation.

Lundi 15 février 2021, Nehuda a dévoilé en story que le jeune homme lui avait envoyé une photo de sa compagne et lui, le jour de la Saint-Valentin et même un cliché d'une culotte appartenant à la femme en question. Comme si cela ne suffisait pas, Ricardo lui a partagé une vidéo au cours de laquelle il explique qu'il aime faire l'amour à des filles. Mais trop c'est trop, la maman de Laïa a pris la décision de répliquer.

Nehuda s'en prend à Ricardo en story Instagram

Après avoir reconnu qu'il valait mieux ne pas laver son linge sale en public, Nehuda a expliqué qu'elle n'en pouvait plus de se taire. "Je veux juste que les gens soient au courant de ce que je vis et de ce que j'ai vécu pendant cinq ans d'enfer. J'ai tellement voulu le protéger de tous mauvais regards, jugements, que j'ai pris sur moi pour encaisser. Mais stop", a-t-elle tout d'abord écrit. La candidate de télé-réalité a ensuite assuré que Ricardo était un "gros raciste" et que cela leur avait valu de nombreuses disputes. "Mais je restais avec en m'accrochant à mon amour, ma famille, au peu de bon qu'il avait en lui", a-t-elle précisé.

Si Nehuda aurait préféré en rester là, elle n'a pu s'empêcher de poursuivre : "Ricardo est un pervers narcissique. Un vrai ! Et oui j'ai été faible, j'ai été au fond du trou pour lui, par peine, par amour. J'ai été folle même, mais plus jamais. (...) J'étais enceinte, il m'a menacée avec une arme à bout portant. J'étais en larmes, je criais, j'ai appelé la police, je suis allée porter plainte. Le lendemain, c'était sorti dans les médias alors j'ai retiré la plainte." Toujours quand elle était enceinte de Laïa, Ricardo lui aurait également ouvert le crâne, celui lui aurait valu deux points de suture. "Ricardo m'avait frappée avec une clé", a-t-elle conclu.

Pour l'heure, Ricardo n'a pas souhaité réagir. Il s'est contenté de reposter en story des messages d'internautes choqués par les confidences de Nehuda. Affaire à suivre...