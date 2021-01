Nehuda au lit avec Ricardo : les parents de Laïa complices pour annoncer leur réconciliation

C'est à n'y plus rien comprendre ! Au début du mois de janvier, Nehuda a révélé à sa communauté avoir mis un terme à sa relation avec Ricardo, au bout de près de cinq ans d'amour. La chanteuse révélée dans The Voice en 2015 avant de faire carrière dans la télé-réalité a notamment confié que le père de sa fille, Laïa (3 ans), lui "en a fait voir de toutes les couleurs". Et lui-même a reconnu lui avoir "fait vivre un enfer" et "fait subir des choses ultra difficiles". Plus rien ne semblait alors pouvoir les réunir.

Et puis, ce mercredi 20 janvier 2021, coup de théâtre ! Le couple a annoncé leur réconciliation. "Hier, c'était le 19 janvier et on s'est mis ensemble le 19 janvier 2016. Du coup hier, c'était nos 5 ans. Sauf qu'on était dans une période un peu particulière. Mais le fait d'être réunis, ça a changé beaucoup de choses. Du coup on s'accroche, on s'accroche. L'amour n'est pas un long fleuve tranquille", a déclaré la jolie brune de 28 ans dans son lit avec Ricardo et le sourire aux lèvres.

Les différends qu'ils ont rencontré semblent donc être désormais un très lointain souvenir. Déjà, dans le courant du mois de janvier, ils se sont affichés très proche après leur rupture, multipliant les rendez-vous à Paris. Dans la foulée, Ricardo a partagé son envie d'agrandir leur famille avec l'arrivée d'un deuxième enfant. "À voir s'il me reste assez d'amour pour lui donner une dernière chance", avait alors réagit Nehuda.

Après quoi, les terribles amants ont été mêlés au scandale du tournage des Anges à la Réunion. Impliqués dans une bagarre avec le maire Joé Bédia et son entourage, Ricardo et Nehuda se sont retrouvés à passer 17 heures en garde à vue avant d'être rapatriés à Paris. Accablés de toute part depuis cette sombre affaire, le couple a décidé de faire front ensemble. Un événement qui a sans doute contribué à leurs retrouvailles.