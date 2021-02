Nehuda de nouveau séparée de Ricardo : il est amoureux d'une autre !

Ricardo et Nehuda sont décidément difficiles à suivre. Le 20 janvier dernier, après avoir fait front ensemble aux accusations de violence qui ont pesé sur eux lors de leur venue sur l'île de la Réunion, le couple s'est affiché plus complice que jamais. "On s'est mis ensemble le 19 janvier 2016. Du coup hier, c'était nos 5 ans. Sauf qu'on était dans une période un peu particulière. Mais le fait d'être réunis, ça a changé beaucoup de choses. Du coup on s'accroche, on s'accroche. L'amour n'est pas un long fleuve tranquille", déclarait la jolie brune sur les réseaux sociaux, en direct de son lit avec Ricardo. Et puis, coup de théâtre. Les parents de Laïa (3 ans) se sont encore une fois séparés.

C'est Nehuda qui a annoncé la nouvelle mercredi 10 février 2021 sur Snapchat. Contrairement à leurs précédentes ruptures, celle-ci semble bien être la bonne. Et pour cause, d'après la candidate des Anges privée du prochain tournage, Ricardo aurait d'ores et déjà tourné la page. "Pour toutes les personnes qui continuent à me parler de Ricardo ou à m'associer à lui. S'il vous plaît, nous deux c'est terminé. Il a rencontré quelqu'un, il est amoureux. Donc pour lui, pour sa nouvelle copine et pour moi stop s'il vous plaît. Merci", a-t-elle simplement écrit. De son côté, le beau brun n'a pas réagi à cette prise de parole, ni n'a-t-il confirmé avoir trouvé l'amour auprès d'une nouvelle personne.

La relation entre Nehuda et Ricardo se détériore depuis un moment maintenant. Au début de l'année, l'ex-participante à The Voice a évoqué les nombreuses fautes de son désormais ex. "Ça fait cinq ans qu'on est ensemble, en cinq ans il y a eu des hauts et des bas. On a traversé des choses difficiles mais il y a toujours eu de l'amour. (...) Il y a eu des fautes des deux côtés mais des choses assez légères. C'est dans le comportement, on ne s'aimait pas de la bonne manière..., confiait-elle. Il y a d'autres choses que vous ne savez pas qui ont été blessantes. Pourtant, je suis restée avec lui. Ça fait cinq ans que ce n'est pas facile et que j'ai pardonné beaucoup de choses". Finalement, les erreurs du passé auront fini par avoir raison de leur couple.