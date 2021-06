Nehuda de nouveau en couple avec Ricardo ? "Tu es la femme de ma vie"

Nehuda, Ricardo Episode 2549 ? Il se pourrait bien que les parents de Laïa (3 ans) aient une fois encore remis le couvert à en croire l'un des derniers snap de l'ancienne candidate de The Voice. Le 26 juin 2021, la belle brune a posté un cliché de roses rouges qui lui auraient été envoyées par un mystérieux admirateur. Sur le petit mot accompagnant le bouquet, on peut lire : "Je t'aimerai toute ma vie.Tu es la femme de ma vie." Alors, Nehuda a-t-elle rencontré un autre homme ? Ou bien est-ce Ricardo qui tente de revenir, une fois encore, dans sa vie ? Pour le moment, elle n'en dit pas plus et n'a pas révélé l'identité de celui lui ayant envoyé le bouquet même si on distingue en bas du mot une signature qui semble être un R (possiblement de Ricardo ?).

Séparés depuis le début de l'année 2021, Ricardo et Nehuda vivent une relation toxique depuis 2016. Cette réconciliation serait par ailleurs très étrange puisque la maman de Laïa avait confié en février 2021 que son ex était un "pervers narcissique" et qu'elle avait vécu "un enfer" à ses côtés. "Ricardo est un pervers narcissique. Un vrai ! Et oui j'ai été faible, j'ai été au fond du trou pour lui, par peine, par amour. J'ai été folle même, mais plus jamais. (...) J'étais enceinte, il m'a menacée avec une arme à bout portant. J'étais en larmes, je criais, j'ai appelé la police, je suis allée porter plainte. Le lendemain, c'était sorti dans les médias alors j'ai retiré la plainte." révélait-elle, déterminée à l'époque à ne plus jamais retourner avec le père de sa fille.

Alors, Nehuda aurait-elle finalement changé d'avis ?