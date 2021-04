Nehuda violentée par Ricardo ? "Je me dois des excuses...", apaisée, elle prend la parole

Plusieurs mois ont passé depuis sa rupture fracassante avec Ricardo. Apaisée, Nehuda a souhaité prendre la parole suite à sa violente séparation. Mais il ne s'agit pas de faire un mea culpa envers son ex, loin de là. L'ancienne candidate des Anges souhaite se pardonner elle-même d'avoir supporté trop longtemps des choses inacceptables de la part du père de sa fille Laïa (3 ans).

En légende d'un cliché posté en story Instagram le 24 avril 2021, elle écrit : "Je me dois des excuses, pour avoir toléré des choses qui me font remettre en question l'amour que j'ai pour moi même et ma valeur." Déterminée à ne plus accepter des comportements toxiques et dévastateurs pour son équilibre, elle se fait également une promesse : "Je promets de mieux me traiter et de mieux prendre soin de moi." Des propos empreints de sagesse pour la jeune femme qui avait confié en février dernier avoir été victime de violences physiques et psychologiques de la part de Ricardo.

Ne pouvant plus se résoudre à accepter l'attitude de Ricardo, Nehuda avait annoncé leur rupture définitive le 10 février dernier sur les réseaux sociaux. Sous le choc, elle révélait que celui-ci était un "pervers narcissique" et qu'il lui avait fait énormément de mal depuis le début de leur relation en 2016. "Je veux juste que les gens soient au courant de ce que je vis et de ce que j'ai vécu pendant cinq ans d'enfer. J'ai tellement voulu le protéger de tous mauvais regards, jugements, que j'ai pris sur moi pour encaisser. Mais stop" confiait-elle. Puis d'ajouter : "Ricardo est un pervers narcissique. Un vrai ! Et oui j'ai été faible, j'ai été au fond du trou pour lui, par peine, par amour. J'ai été folle même, mais plus jamais. (...) J'étais enceinte, il m'a menacée avec une arme à bout portant. J'étais en larmes, je criais, j'ai appelé la police, je suis allée porter plainte. Le lendemain, c'était sorti dans les médias alors j'ai retiré la plainte."

Désemparée, Nehuda avait ajouté que Ricardo était de nouveau en couple avec une jeune femme. Comble du sadisme, celui-ci lui aurait envoyé une photo de lui et de sa compagne le jour de la Saint-Valentin ainsi qu'une vidéo où il expliquait adorer faire l'amour avec sa nouvelle chérie. Pour finir dans la sobriété et dans l'élégance, Ricardo lui aurait également envoyé par la poste une culotte appartenant à la femme en question...