Neymar violemment insulté par un journaliste qui pensait que son micro était fermé !

Les semaines s'enchaînent et Neymar continue de faire parler de lui, en bien comme en mal. Le prodige Brésilien de 29 ans vit des débuts compliqués avec le Paris-Saint Germain depuis l'arrivée au club de son ami Lionel Messi. Moins décisif que par le passé, il semble plus intéressé par les plaisirs de la vie parisienne que par le football, et il vient d'ailleurs d'indiquer que le mondial au Qatar dans un an pourrait bien être son dernier. Dans l'optique de cette compétition, le Brésil dispute actuellement les éliminatoires et le coéquipier de Kylian Mbappé était sur le terrain la nuit dernière face à la Colombie.

Au terme d'un match plutôt terne, qui s'est achevé par un triste 0-0, Neymar a une nouvelle fois fait preuve de suffisance et sa prestation a visiblement ulcéré un journaliste qui commentait le match pour la grande chaîne de télévision brésilienne, TV Globo. Alors que ses coéquipiers se félicitaient sur le terrain après cette rencontre mitigée, le footballeur du PSG est rentré directement aux vestiaires sans se soucier de ses partenaires. C'en était sans doute trop pour ce journaliste qui a traité Neymar "d'idiot" ! Pensant qu'il n'était pas à l'antenne et qu'on ne l'entendait pas, le journaliste sportif s'est donc permis d'insulter l'ancienne égérie Nike.