Niall Horan (One Direction) : Le chanteur a une nouvelle petite amie canon

"Amelia a passé beaucoup de temps chez Niall, à Londres, après que l'allègement du confinement", ajoute l'informateur. La jeune femme discrète s'est trahie elle-même en publiant un selfie d'eux deux sur Snapchat, profitant d'un dimanche en amoureux.

Côté musique, Niall Horan est également actif. Après la séparation du boysband One Direction dont il était membre, le chanteur de 26 ans a sorti deux albums. Le plus récent, Hearthbreak Weather, est disponible depuis le 13 mars 2020. Niall n'a malheureusement pas pu en interpréter les titres sur scène, les concerts et larges rassemblements étant interdits à cause du coronavirus.