Nicholas Tucci : Mort à 38 ans de l'acteur vu dans '"Homeland"

L'acteur Nicholas Tucci, qu'on a vu notamment dans les séries Ramy et Pose, est mort mardi 3 mars 2020. Il était hospitalisé au Smilow Cancer Hospital à New Haven, dans le Connecticut, après avoir lutté contre une maladie non précisée. Vendredi 6 mars, Alexander, son père a partagé cette triste nouvelle sur Facebook. Tucci avait 38 ans.

"Aux amis de Nicholas, ici Alexander Tucci, le père de Nick. Ce mardi 3 mars, Nick est décédé au Smilow Cancer Hospital, à New Haven dans le Connecticut. Nick avait choisi de garder sa maladie secrète pour continuer à poursuivre ses rêves artistiques et professionnels aussi longtemps que possible. Cette année, il a pu passer des auditions et continuer le métier qu'il aimait tant. À ceux du cinéma, du théâtre, de la télévision... Merci d'avoir guidé, encouragé et soutenu Nick. À ceux qui ont aimé son travail à l'écran et sur scène. Merci d'avoir reconnu son talent et apprécié ses efforts. À tous... Merci pour votre amitié envers mon fils."

Nicholas Tucci a fait de nombreuses apparitions dans des séries télévisées à succès comme Channel Zero, Blacklist, Daredevil ou encore Quantico. Il avait également participé au thriller politique à succès de Showtime, Homeland. Côté grand écran, il est apparu en 2011 dans le film d'horreur You're Next et, plus récemment, en 2018, dans le thriller Long Lost, qu'il avait produit.

Le père de Nicholas Tucci a promis qu'il se servirait de la page officielle Facebook de son fils pour continuer à perpétuer sa mémoire et lui rendre hommage.