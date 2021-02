Nicki Minaj : l'identité de l'homme qui a tué son père dévoilée, il s'est rendu

L'homme responsable de la mort du père de Nicki Minaj s'est livré à la police. Robert Maraj (64 ans) avait été percuté par une voiture le 12 février 2021 dans les rues de Long Island. Un certain Charles Polevich, âgé de 70 ans, s'est rendu le mercredi 17 février au commissariat local. Il a reconnu les faits et a été placé en détention provisoire.

Le suspect en a donc dit plus sur le jour du carambolage. Le septuagénaire est monté à bord de sa Volvo blanche, datée de 1992 et a percuté le père de Nicki Minaj alors qu'il marchait dans la même direction que le véhicule, aux alentours de 18h15 vendredi. "Le prévenu est sorti de son véhicule, s'est posté devant la victime et lui a demandé s'il allait bien. Il est retourné à son véhicule et a quitté les lieux", précise le communiqué de la police locale obtenu par Page Six.

"Il est sorti du véhicule, a regardé le défunt et il est parti dans sa voiture en prenant la décision consciente de partir. Au lieu de contacter le 911 ou les ambulanciers, il est parti chez lui en cachant son véhicule", a commenté le lieutenant Fitzpatrick lors une conférence de presse. Au moment des faits, il y avait une couche considérable de neige sur la route, où habitait Robert Maraj, qui le forçait donc à marcher où ses pieds étaient au sec : sur le bord de la route.

Après avoir été percuté, le père de Nicki Minaj avait été transporté dans un hôpital local, où il était dans un état critique. Il est ensuite décédé de ses blessures, au cours du week-end de la Saint-Valentin. Les enquêteurs ont réussi à identifier le véhicule de Charles Polevich grâce à la vidéosurveillance. Ils ont ensuite traqué le suspect jusqu'à son domicile et son garage.

Du fait de sa fuite après la mort de Robert Maraj, la police ne sait toujours pas si Charles Polevich conduisait sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants au moment des faits. Il est désormais libérable avec une caution de 250 000 dollars. Pour l'heure, Nicki Minaj - récemment devenue maman d'un petit garçon - n'a pas encore réagit publiquement.