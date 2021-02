Nicki Minaj : Son père tué dans un violent accident à New York

Le père de la rappeuse américaine Nicki Minaj est mort dans un accident de la circulation près de New York, un conducteur l'ayant percuté avant de prendre la fuite, a annoncé dimanche la police. Robert Maraj, 64 ans, marchait dans la rue à Mineola, sur l'île de Long Island, vers 18h15 vendredi 12 février 2021, lorsqu'il a été percuté par une voiture, a précisé dans un communiqué la police locale. Le conducteur a pris la fuite et M. Maraj a été transporté à l'hôpital où il est décédé samedi, annonce l'AFP.

La célèbre interprète des tubes Starships, Anaconda et Bang Bang semblait avoir une relation particulièrement conflictuelle avec son père. Ce dernier avait d'ailleurs l'interdiction d'approcher la mère de la chanteuse de 38 ans. En 2014, elle avait obtenu une ordonnance restrictive contre son mari, ex-alcoolique et consommateur de drogue. Robert Maraj avait également eu plusieurs problèmes avec la justice ces dernières années. Il avait été arrêté pour conduite sans permis et en état d'ébriété, puis avait été inculpé pour deux délits et un écart de conduite par la cour suprême de New York.

Dans le documentaire Queen, paru en 2018, Nicki Minaj racontait avec beaucoup d'émotion comment, non sans peine, dans son enfance, elle essayait de défendre sa maman face à son père, particulièrement violent. Elle expliquait par la même occasion qu'elle s'est toujours jurée de ne jamais laisser un homme la traiter de la même façon. Pourtant, elle s'est mariée avec Kenneth Petty, un ami d'enfance et criminel notoire, en 2019. Ce dernier a en effet passé plus de 10 ans en prison. En 1994, il était reconnu coupable de viol sur une mineure de 16 ans et en 2002, il était à nouveau emprisonné pour homicide involontaire après avoir causé la mort, par balles, d'un certain Lamont Robinson.

Le couple semble néanmoins plus amoureux que jamais et a accueilli son premier enfant en septembre 2020, un petit garçon dont on ignore encore le prénom. La New-yorkaise, née à Trinité-et-Tobago et élevée dans le quartier de Queens, près de là où son père a été tué, avait surpris ses fans en septembre 2019 en annonçant qu'elle prenait sa retraite pour se concentrer sur sa vie familiale. Après sa grossesse, Nicki Minaj était revenue ensuite sur cette annonce et avait promis de sortir de nouveaux titres...